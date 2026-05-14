Сводки с фронтов: В Москве презентовали книгу с уникальными документами о ВОВ

В Москве 14 мая прошла презентация книги «От Советского информбюро. 1941–1945» издательства «Комсомольская правда». В сборнике представлены архивные документы, фронтовые сводки и оперативные материалы.

Книга раскрывает подлинную историю Великой Отечественной войны. Она отличается удобным оформлением и предлагает читателю уникальный взгляд на события тех далёких лет, передаёт kp.ru.

«От Советского информбюро. 1941-1945» — сборник документов о Великой Отечественной войне. У документов есть своя магия, им доверяешь. В книге они напечатаны в удобном для чтения формате. Многие опубликованы впервые», — рассказал шеф-редактор ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

