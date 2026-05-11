Названа возрастная группа россиян с самыми большими расходами на книги

В среднем за одну покупку в обычном книжном магазине россияне оставляют почти в три раза больше денег, чем при заказе через интернет, причём самые крупные траты характерны для возрастной группы 31–40 лет. Такие данные приводит «Газета.ru» со ссылкой на банк «Русский Стандарт».

Этой весной средняя сумма покупки книг составила 550 рублей. При этом 54% всех покупок пришлось на онлайн-площадки, а 46% — на традиционные магазины. Для сравнения: год назад соотношение было 53% на 47% в пользу интернета.

«Лидерство интернет-покупок книг можно объяснить высокой популярностью маркетплейсов и книжных онлайн-магазинов, где удобно оформить заказ с доставкой любой литературы. Как оказалось, весной в офлайне россияне покупают книги реже, но при этом на более высокие, чем в онлайне, средние чеки», — отмечается в исследовании.

В среднем корзина в офлайн-магазине будет стоить 837 рублей, а при заказе онлайн — 303 рубля.

Самый высокий средний чек среди покупателей книжных магазинов весной показали граждане в возрасте от 31 до 40 лет — 734 рубля. Чуть меньше тратят люди 21–30 лет (711 рублей), замыкают тройку покупатели 41–50 лет (610 рублей). Женщины приобретают книги чаще мужчин (57% против 43%), однако мужской средний чек выше — 600 рублей против 512 рублей у женщин.

