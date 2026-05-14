14 мая, 15:49

«Борьба с ветряными мельницами»: В ОП выступили против запрета мема «67» в школах

Школьники на уроке. Обложка © Life.ru

Запрещать мем «67», ставший популярным среди школьников, не имеет смысла. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Фраза «67» или «six-seven» используется подростками как универсальный ответ на разные вопросы и часто не несёт конкретного значения. Мем получил широкое распространение в соцсетях.

«Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности», — заявил Гриб.

По мнению представителя Общественной палаты, к подобным интернет-трендам необходимо относиться осторожно и без излишнего внимания, чтобы не усиливать их популярность среди подростков.

«Мамонт» не поймёт: Как «6–7» и другие мемы пересобрали русский язык подростков
Ранее Life.ru писал, что в одной из школ Перми ученикам якобы запретили использовать число 67, а за нарушение правила пригрозили наказанием в виде шести рефератов по семь листов, а также заучивания 67 математических теорем и терминов. Позже в городском департаменте образования пояснили, что речь шла о шутке педагога, который таким образом пытался успокоить класс после бурной реакции школьников на число во время решения задачи.

Александра Мышляева
