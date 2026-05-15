Сборная Ирана может пропустить ЧМ по футболу в США из-за проблем с визами

Иранская сборная до сих пор не может оформить визы для поездки в США на чемпионат мира 2026 года. Об этом заявил глава федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж в интервью агентству IRNA.

«Завтра или послезавтра у нас состоится решающая встреча с ФИФА. Они должны дать нам гарантии, потому что вопрос с визами ещё не решён и мы не получили никаких заявлений от другой стороны относительно того, кому они выдали визы. Визы ещё не поступили», — сказал Тадж.

Глава федерации считает, что вся ответственность лежит на ФИФА. По его словам, именно она организует турнир, а происходящее в США — не проблема Тегерана. К визовым трудностям добавляются и требования безопасности, поскольку военный конфликт между странами до сих пор не урегулирован.

В конце апреля ФИФА официально подтвердила, что Иран сыграет на мундиале. По расписанию их ждут в Калифорнии и Сиэтле: 16 июня — Новая Зеландия, 21 июня — Бельгия, 27 июня — Египет.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не планирует вводить санкции против израильских команд. Инфантино пояснил, что окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан до сих пор не урегулирован. Он назвал этот вопрос крайне сложным с точки зрения международного публичного права. По мнению главы федерации, в такой ситуации не следует предпринимать никаких действий в отношении израильского футбола.