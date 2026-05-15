«Мурзилке» 102 года, а он всё ещё жив: как он пережил войну, СССР, гаджеты и попал в книгу Гиннесса

16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер детского журнала «Мурзилка». Сто лет спустя он всё ещё выходит, хотя за это время закрылись тысячи изданий, исчезли целые империи, сменилось четыре поколения читателей. «Мурзилка» пережил войну, перестройку, развал Союза, цифровую эпоху. Его не убили компьютеры, смартфоны и соцсети. Более того, журнал попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгоживущее детское издание в мире. За столетие в нём печатались Чуковский, Паустовский, Барто, Михалков, Носов. Миллионы советских детей засыпали с «Мурзилкой» под подушкой, разгадывали его загадки, вырезали картинки и ждали нового номера как праздника. Что же такого особенного в жёлтом пушистом зверьке в красном берете?

10 копеек за счастье

Как журнал «Мурзилка» пережил век и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Идея создать детское приложение принадлежала сотрудникам «Рабочей газеты». Они предложили делать журнал для самых маленьких и назвали его «Мурзилка». Первым главным редактором стал журналист Николай Смирнов. Подписка на месяц стоила 40 копеек, для подписчиков «Рабочей газеты» — на 10 копеек дешевле. Это были смешные деньги даже по меркам 1924 года.

После денежной реформы 1961-го один номер стоил всего 10 копеек — цена билета в детское кино или стакана газировки без сиропа. Годовая подписка обходилась в рубль двадцать, дешевле плитки элитного шоколада. Журнал был доступен любой семье, даже самой бедной. Содержание поражало разнообразием: рассказы, сказки, стихи, очерки, загадки, игры, картинки для вырезания. В СССР, где порой не хватало бумаги на тетради, «Мурзилка» баловал читателей роскошью.

Три жизни одного героя

Впервые Мурзилка появился в конце XIX века в сказке писательницы Анны Хвольсон. Фото © РИА Новости / В. Анни

Кто такой Мурзилка? Этот персонаж менялся трижды за сто лет. Впервые он появился в конце XIX века в сказке писательницы Анны Хвольсон. Она адаптировала для России канадскую историю о лесных человечках. Мурзилка там был крошечным джентльменом с тростью и моноклем — избалованным франтом в цилиндре.

Потом Мурзилка превратился в жизнерадостную собачку из книги «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки». Фото © РИА Новости / Виталий Арутюнов

К 1924 году образ кардинально изменился. Теперь Мурзилка превратился в жизнерадостную собачку из книги «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки». Пёс сопровождал читателей несколько лет, а потом внезапно исчез. Журнал остался без героя. В седьмом номере за 1937 год появилось объявление: Мурзилка нашёлся! Его «привёл» художник Аминадав Каневский. На обложке возник знакомый всем жёлтый пушистый зверёк в красном берете и клетчатом шарфе, с фотоаппаратом на плече. Этот образ прижился навсегда.

5,7 миллиона причин любить журнал

16 мая 1924 года вышел первый номер «Мурзилки»: история создания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

К 1969 году тираж «Мурзилки» достиг фантастических 5 миллионов 700 тысяч экземпляров. Такой цифры не было ни у одного детского журнала в мире. И уже точно не будет никогда. Каждый шестой ребёнок в СССР читал «Мурзилку». Журнал приходил в самые глухие деревни, в горные аулы, на полярные станции. Его ждали, как ждут письма от друга.

Популярность объяснялась просто: для журнала работали лучшие из лучших. Писатели Константин Паустовский, Корней Чуковский, Лев Кассиль, Сергей Михалков, Агния Барто, Николай Носов, Борис Заходер. Художники Александр Дейнека, Евгений Чарушин, Михаил Черемных. Особенно полюбился читателям иллюстрированный детектив о 12 агентах злой колдуньи Ябеды-Корябеды — его печатали целый год, и дети считали дни до выхода следующего номера. Появилась рубрика «Мурзилкина почта», которая превратилась в отдельное приложение — «Мурзилкина газета».

Войну пережил, детей не бросил

Даже в годы Великой Отечественной войны редакция продолжала выпускать журнал. Число номеров сократилось вдвое, но «Мурзилка» не исчез. В июльском номере 1941 года генерал-лейтенант Василий Морозов обратился к детям: «22 июня фашистская Германия напала на священные границы нашей Родины. У нас сила большая!» Просто, понятно, без паники.

Со страниц журнала дети узнавали, как помогать фронту: работать на полях, устраивать светомаскировку, помогать в госпиталях. «Мурзилка» печатал рассказы о великих русских полководцах, которые били врага. «Трудное дело — война. Надо сильным быть, чтобы не устать. Смелым надо быть, чтобы не испугаться. Расти, дружок, и ты таким», — писали авторы в 1942-м. Журнал призывал приютить детей-сирот, чьих родителей убили фашисты. «Вы — дети великого народа, и люди не бросают друг друга в беде». За сто лет выпуск не прерывался ни разу.

Рекорд, который никто не побьёт

«Мурзилка», детский журнал: кто такой жёлтый зверёк и как он менялся. Фото © Новости / Олег Ласточкин

Секрет долголетия «Мурзилки» прост: журнал всегда оставался другом, а не учителем. Он не поучал, а увлекал. Не заставлял, а вдохновлял. Главной задачей было привить любовь к чтению, а не вбить знания силой. В 1925 году журнал хотели переименовать в «Октябрёнок», но передумали. «Мурзилка» остался «Мурзилкой» навсегда.

В 2011 году журнал занесли в Книгу рекордов Гиннесса как издание для детей с самым длительным сроком существования. Сейчас главный редактор — Ирина Антонова. Тираж, конечно, уже не миллионы. Бумажные журналы не могут конкурировать с гаджетами. Но «Мурзилка» выходит до сих пор, верный своей миссии: каждый месяц дарить детям радость открытий, загадок и хороших историй. Сто лет — это не срок, когда есть такие читатели. А если вы тоскуете по временам СССР и хотите проверить свою память, пройдите тест: узнайте 6 видов советской колбасы — зумер определит разве что «Докторскую»!