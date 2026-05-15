15 мая, 11:32

В России появился прайс на «устрашение»: бывшие бойцы MMA монетизируют конфликты

Baza раскрыла расценки на услуги «справедливого крышевания»

Кадр из фильма «Лицо со шрамом» / © Universal Pictures

В России, по данным телеграм-канала Baza, появился спрос на услугу, которую участники этого рынка называют «справедливым крышеванием». Бывшие и действующие спортсмены предлагают за деньги сопровождать людей в бытовых конфликтах и спорных ситуациях.

Как утверждает канал, чаще всего такой подработкой занимаются бывшие бойцы ММА и спортсмены, у которых не получилось выстроить заметную карьеру. Сами они настаивают, что не возвращают криминальные схемы 90-х, а помогают тем, кто оказался в сложном положении.

Исполнители утверждают, что берутся не за каждый заказ. По их словам, если клиент в конфликте выглядит неправым, от работы могут отказаться. Baza привела расценки на подобные услуги в Краснодарском крае. Обычное предупреждение шумному соседу оценивается примерно в 5 тысяч рублей, более жёсткий разговор — уже в 10 тысяч. Присутствие нескольких крепких мужчин «для устрашения» стоит от 10 тысяч рублей за каждого. Отдельно предлагается помощь в конфликтах с агрессивными партнёрами, спорах по алиментам и возврате долгов. Такие заказы, как утверждается, начинаются от 20–30 тысяч рублей. Есть и индивидуальные «годовые абонементы» на силовую поддержку.

Собеседники Baza говорят, что чаще всего за такими услугами обращаются женщины и матери с детьми. Они просят защитить их от преследователей, агрессивных бывших партнёров, конфликтных соседей или родственников. При этом деятельность, по данным канала, обычно не оформляется официально: без договоров, регистрации бизнеса и статуса самозанятых. Фактически всё держится на устной договорённости между клиентом и исполнителем.

Марина Фещенко
