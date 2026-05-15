15 мая, 12:52

Сборной Латвии присудили поражение за отказ играть с футболистами из Белоруссии

Обложка © ТАСС / IMAGO/Michael Barrett Boesen

Сборной Латвии по футболу в возрасте до 19 лет засчитали техническое поражение из-за отказа играть с национальной командой Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча должна была состояться 15 мая в Уэльсе.

В группе, где находятся команды из Белоруссии и Латвии, также выступают сборные Словакии и Сан-Марино. Встреча последних завершилась победой словаков — 4:2. Ожидается, что их следующим противником станут латвийцы.

Ранее стало известно, что сборная Ирана по футболу может пропустить чемпионат мира в США. Всё дело в визах — Штаты пока не выдали спортсменам разрешения на въезд.

Матвей Константинов
