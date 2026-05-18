С 1 июля установятся парадоксальные цены на аренду квартир. Сколько будет стоить съёмное жильё В мае на рынке аренды складывается необычная ситуация. Переход рынка на весенне-летние тренды начался позже обычного. При этом сейчас начинается высокий сезон. Что происходит на рынке аренды и сколько будут стоить съёмные квартиры с 1 июня? 17 мая, 21:20

Что будет с ценами на аренду квартир с 1 июня

На рынке аренды начинается высокий сезон, когда арендаторы начинают поиск квартир для потенциальных студентов. Самые приемлемые варианты уходят быстро. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на рынке старой Москвы составляет 72,5 тыс. рублей. За месяц она почти не изменилась. Такие данные привела руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

— В июне мы ожидаем прирост не менее чем на 5–8% в зависимости от района. Для районов, в которых расположены вузы столицы, рост цен будет составлять не менее 10–12%. Наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры в комфорт-классе, особенно в свежей вторичке, — добавила Елена Чегодаева.

В мае самая дешёвая квартира в старых границах Москвы (не учитывая Зеленоград, где жильё всегда дешевле) сдаётся за 35 тысяч рублей в месяц, это однушка на четвёртом этаже 9-этажного панельного дома на Байкальской улице, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Щёлковская» (р-н Гольяново, ВАО). Общая площадь объекта составляет 33 кв. м. Год назад, в мае 2025 года, нижняя ценовая планка была на том же уровне. Такие данные привела заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— Портрет арендатора ранее: одинокий специалист или семья с детьми. Прежде было принято, что наниматели постепенно «обрастали» своими вещами и мебелью и многие переезжали с квартиры на квартиру со своим скарбом. Сейчас портрет арендатора выглядит так: одинокий специалист или пара с животными. В большинстве случаев наниматели переезжают «налегке», у них нет тяги к накоплению имущества (мебели, домашней утвари, бытовой техники и т.п.). Связано это не только с тем, что сейчас люди меньше привязываются к вещам, но и с тем, что качество сдаваемого жилья растёт. Если разделить арендаторов на общие группы, можно выделить три основные: одинокий специалист или пара с животными — это 70%, студенты и учащиеся — 15%, наниматели с детьми — 15%, — добавила Оксана Полякова.

Какие тренды ожидаются на рынке аренды в июне

Начало весны на рынке долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках несколько выбивалось из сезонных трендов: в зимние месяцы предложение накапливалось активнее обычного, поэтому переход рынка на весенне-летние тренды произошёл позже. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

— Сейчас мы наблюдаем постепенный рост активности арендаторов, менее активное пополнение экспозиции новыми лотами и стагнацию медианных ставок, то есть рынок переключается на летний тренд. В июне, по нашим ожиданиям, этот переход завершится. Интерес арендаторов станет более выраженным и рынок окончательно войдёт в привычную для лета динамику с выходом на пиковые показатели к «высокому сезону», который приходится на конец июля – начало октября. При этом мы не видим предпосылок для резких изменений предложения или ставок. Все процессы будут происходить плавно и в рамках сезонных трендов, — добавил Андрей Зайко.

Раньше, в условиях острого дефицита объектов и переизбытка запросов от арендаторов на рынке, собственники в основном не готовы были вкладывать деньги в сдаваемое жильё. Сдача квартиры обеспечивала доход и некоторую стабильность.

Сейчас арендодатели готовы к вложениям в обновления и модернизацию сдаваемой квартиры, больше «борются за качество нанимателя» (ведь чем качественнее жильё, тем стабильнее и платёжеспособнее наниматель). Теперь сдача квартиры как бизнес. Об этом рассказала Оксана Полякова.

Такая ситуация, по её словам, сформировалась за счёт вышедших на рынок квартир, купленных на первичном рынке в период массовой льготной ипотеки, и на вторичном рынке, когда рыночная ипотека была более доступной, то есть условно инвестиционных. А также за счёт тенденции улучшения качества предложения: владельцы старых квартир ищут платёжеспособных арендаторов — в условиях общей финансовой нестабильности они стараются получить как можно больше от своих объектов, а не пускают всё на самотёк, поэтому вкладывают средства в обновления.

— Около 50% собственников на массовом рынке готовы израсходовать на ремонт сумму в размере 2–4 месячных арендных ставок — чтобы поднять ликвидность объекта и вывести его на более высокий качественный уровень. Но речь идёт не о капитальном, а о косметическом ремонте. Остальные не планируют особо тратиться, но могут всё-таки вложить какие-то деньги (не больше одной арендной ставки) — чтобы привлечь арендаторов, — добавила Оксана Полякова.

Но нужно принять во внимание специфику рынка аренды: ликвидность объекта — это во многом вопрос цены. Если собственник понимает, что его квартира имеет ряд недостатков и малоликвидна (качество самой квартиры можно улучшить, а дом и его месторасположение — нет), если он снижает стоимость (в среднем на 5–7%) и готов предоставить некоторые бонусы нанимателям, то квартира не застаивается, потому что дешёвые варианты всегда находят спрос.

