С 1 июня продавцы пересмотрят цены на вторичные квартиры. Как изменится стоимость жилья

На рынке вторичного жилья растёт спрос. Что сейчас происходит с ценами на квартиры и как они будут меняться с 1 июня? 13 мая, 21:20

Какие тренды наметились на рынке вторичной недвижимости к середине мая 2026 года

По данным Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости», на вторичном рынке жилья Москвы покупателям предлагается 113,12 тыс. лотов: 103,88 тыс. штук в старых границах столицы и 9,24 тыс. штук — в ТиНАО. За год численность объектов в этих локациях увеличилась на 5,7% и 7,2% соответственно.

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке старой Москвы находится на уровне 291,3 тыс. рублей (за год она выросла на 2,4%), в Новой Москве — 212,8 тыс. (за год +2,7%). Доля ипотечных покупок в первом квартале этого года составила от 20 до 26%, год назад она не превышала 10%.

— Прирост экспозиции находится на обычном для последних лет уровне. В основном он обусловлен выходом на рынок новостроек от физических лиц в сданных домах. Удорожание — в рамках ожиданий, аналогично было и год назад. У нас нет ажиотажного спроса для существенного увеличения цены, но в то же время на фоне дефицита предложения отсутствуют факторы для корректировки стоимости, — отметил руководитель офиса «Новослободский» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев.

По его словам, снижение ключевой ставки даёт импульс сделкам. Тут важно понимать, от каких величин считается этот прирост. Да, доля ипотечных сделок, когда люди готовы взять небольшую доплату в размере 1–3 млн рублей увеличилась. Но в абсолютных величинах цифра всё равно достаточно мала. Ипотека выше 10–12% неинтересна покупателю. Пока нет предпосылок для существенного изменения спроса и цен.

На фоне высоких ипотечных ставок на первичном рынке, ужесточения условий по выдаче семейной ипотеки часть спроса переместилась на вторичный рынок. Такая тенденция характерна как для Москвы, так и для крупных городов. Об этом рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

По данным «Яндекс Недвижимости», по итогам апреля 2026 года медианная стоимость кв. м на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 1,4% относительно уровня марта и составила 156 тыс. рублей. Медианная полная стоимость лотов выросла менее значительно — на 1%, до 7,9 млн. Предложение вторички в городах-миллионниках за месяц расширилось на 1,4%.

Что будет с ценами на вторичную недвижимость с 1 июня

Потенциальные покупатели на рынке новостроек ждали понижения как ключевой ставки, так и ипотечных ставок. Но динамика снижения оказалась недостаточной, ставки продолжают оставаться на заградительно высоком уровне.

— Сейчас повышенным спросом пользуется «свежая вторичка» комфорт-класса, когда квартиры продаются с полным или предчистовым ремонтом от застройщика. Наибольшим спросом пользуются небольшие квартиры, классические однокомнатные квартиры или евродвушки. Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке старой Москвы составляет 20 млн рублей. В этом сегменте будет наибольший прирост цен, в среднем на 4–5% за месяц, — рассказала Елена Чегодаева.

Развитие ситуации на вторичном рынке будет зависеть в первую очередь от действий регулятора в области денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. Другой фактор, который может повлиять на рынок, — изменения объёма и структуры предложения.

— Также важно то, насколько сохранится гибкость подхода продавцов к ценам: по нашим данным, в I квартале 2026 года 44,2% продавцов вторичного жилья в городах-миллионниках снижали цены в объявлениях в процессе поиска покупателей, средний размер скидки составил 4,1%. Если этот тренд сохранится, это может привлечь покупателей и в то же время повлиять на сдерживание медианных показателей рынка, — рассказал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Сейчас он не видит предпосылок для серьёзных изменений на рынке: в течение последнего года все снижения ключевой ставки и вызванные ими изменения на рынке проходили плавно. Предполагается, что в ближайшие месяцы динамика стоимости кв. м и полной стоимости лотов, скорее всего, останется умеренной и не будет выше 1–2% месяц к месяцу. В некоторых городах возможна кратковременная стагнация показателей.

Вторичный рынок активно восстанавливается. С середины прошлого года в «Авито Недвижимости» наблюдали восходящий тренд, в 2026-м он продолжается и усиливается. Так, в апреле было зарегистрировано на 10% больше договоров купли-продажи между физическими лицами, чем в марте (137 тыс. против 125 тыс.). Если говорить о ценах на вторичном рынке, в последние годы выраженная динамика там отсутствовала — в отличие от сегмента новостроек, где спрос стимулируют льготные программы.

Сейчас же, на фоне растущего интереса ко вторичной недвижимости, в некоторых регионах наблюдаем более заметную активность. К примеру, в столицах цена за кв. м вторичной недвижимости в марте прибавила порядка 15% относительно прошлого года. В то же время по РФ в целом этот показатель изменился лишь на 2% год к году. Такие цифры привела руководитель Аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

— До конца года цены на вторичном рынке будут расти на фоне прироста спроса. В среднем до конца года они могут вырасти на 20–22%. Если ипотечные ставки на первичном рынке будут находиться на высоком уровне, потребители будут выбирать для себя уже готовое жильё. Другим фактором является рост арендных ставок, которые уже находятся на уровне ежемесячных платежей по ипотеке. Поэтому некоторым потребителям выгоднее рассмотреть покупку готовой квартиры в ипотеку, чем снимать, — отметила Елена Чегодаева.

Авторы Нина Важдаева