В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито две воздушных цели

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уже сбито две цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, призвав жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.

«Работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе Фиолента и Северной стороны», — написал он в телеграм-канале.

Повреждений гражданских объектов нет.

А ранее сегодня ВСУ атаковали Рязань беспилотниками, обломки дронов упали на многоэтажку, там начался пожар. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок, пострадали 28.