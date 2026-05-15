Из шахт — в историю: Как зять спасшегося с «Титаника» россиянина основал посёлок в Якутии

Зять Мурзакана Кучиева — единственного россиянина, выжившего после крушения «Титаника», — основал посёлок Айхал и построил один из ключевых алмазных рудников в Якутии. Об этой странице в истории освоения Крайнего Севера напоминает SHOT.

Георгий Кадзов был женат на дочери Кучиева Анне. Вместе они переехали в Якутию, где мужчина долго занимался добычей ценных металлов: начинал с олова, затем переключился на золото и алмазы. В 1961 году Кадзов основал посёлок Айхал. К тому моменту он уже руководил рудником «Эге-Хая» в Верхоянском районе.

Позже под его началом построили один из крупнейших в мире комбинатов по добыче оловянного концентрата в Депутатском. Вскоре после основания посёлка рядом открыли алмазоносную трубку.

Коллеги вспоминают, что Кадзову всегда доверяли самые сложные задачи и отправляли в подземные шахты. Сейчас в Айхале его именем названа улица и школа. Местные жители отмечают, что он не только решал производственные вопросы, но и занимался другими полезными делами: строил школу и делал всё, чтобы добиться появления в регионе коров и свежих овощей.

Именно благодаря Кадзову стала широко известна история спасения Мурзакана Кучиева с «Титаника». Однажды в разговоре с журналистами Георгий Александрович заявил, что он не является «той самой» легендарной личностью и поведал историю об отце супруги.