На Украине отменили все ограничения на выезд за границу для женщин

Правительство Украины отменило все ограничения на выезд за границу для женщин — теперь покидать страну могут все, независимо от должности. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своих социальных сетях.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», – написала она.

В начале мая уже отменяли ограничения для женщин-чиновниц, но тогда исключения действовали только для некоторых категорий: высших руководителей государства, министров, депутатов, судей, прокуроров и так далее. Ещё раньше, в сентябре 2025 года, Кабмин менял правила для женщин-депутатов местных советов. Им разрешали выезжать за границу в командировки, а также чтобы навестить детей или сопроводить их при выезде. Теперь же никаких ограничений не осталось.

Ранее на Украине предложили новую инициативу для молодых людей призывного возраста. Там хотят обязать парней от 18 до 22 лет проходить базовую военную подготовку перед тем, как им разрешат уехать за границу. На этих сборах рекрутеры и психологи смогут найти тех, кто захочет защищать родину, а не зарабатывать тысячу евро в Польше. К тому же сейчас как раз собираются повышать зарплаты военным.