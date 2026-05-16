Маск скривился на селфи с главой Xiaomi — и в Китае увидели в этом бизнес-драму

Пока мировые СМИ следили за переговорами Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, китайские соцсети нашли собственный сюжет саммита. Вирусным стало короткое видео с Илоном Маском и основателем Xiaomi Лэй Цзюнем.

Лэй Цзюнь делает сэлфи с Илоном Маском в Пекине. Видео © X / Donald J Trump Posts TruthSocial

Маск приехал в Китай вместе с делегацией американских бизнесменов, сопровождавших Трампа. На банкете в Большом зале народных собраний он сидел отдельно, а руководители компаний по очереди подходили к нему, чтобы сфотографироваться.

Когда рядом оказался Лэй Цзюнь, миллиардер и основатель Xiaomi, всё пошло не слишком гладко. Китайский предприниматель предложил сделать селфи, но Маск выглядел уставшим и явно не горел желанием позировать: он кривился, демонстрировал безразличие, а затем сделал вид, что занят телефоном.

Несколько секунд видео быстро превратились в отдельную интернет-драму. В китайских соцсетях одни осудили Лэя за навязчивость, другие решили, что он «потерял лицо», пытаясь получить снимок с американским миллиардером. Нашлись и те, кто встал на защиту главы Xiaomi.

К вечеру пятницы хэштег #leijunelonmuskselfie набрал 75 миллионов просмотров на Weibo. Пользователи начали делать мемы и ИИ-картинки: на одних Маск и Лэй менялись выражениями лиц, на других предприниматели якобы смотрели в телефон с рейтингом продаж электромобилей.

Особую остроту ситуации придало то, что Xiaomi уже стала прямым конкурентом Tesla в Китае. Компания Лэй Цзюня, известная смартфонами и бытовой техникой, активно вышла на рынок электромобилей, а её модель SU7 в апреле обогнала Tesla Model Y и стала второй по популярности машиной в стране.

Впрочем, не все увидели в селфи унижение. Некоторые комментаторы считают, что Лэю не нужно ничего доказывать: он уже входит в число самых известных предпринимателей Китая. По другой версии, снимок с Маском был прагматичным ходом — попыткой использовать внимание к самому заметному бизнесмену мира, пока за саммитом следили миллионы людей.

Напомним, Илон Маск вёл себя нестандартно на государственном приёме в Пекине с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Миллиардер демонстрировал гримасы и необычные выражения лица.