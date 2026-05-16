Наши слоняры из Rammstein появились в традиционных русских одеждах на матрёшках

Немецкая рок-группа Rammstein продолжает удивлять поклонников неожиданными сюрпризами. На этот раз музыканты показали коллекцию матрёшек, на которых все участники коллектива изображены в традиционной русской одежде.

Участники Rammstein предстали в русских народных костюмах на матрёшках.

В официальном аккаунте группы пояснили, что эти деревянные куклы некоторое время хранились в архиве и теперь наконец стали достоянием общественности.

«Архив фанатов Rammstein, предмет FA00366: Матрёшки. Эти деревянные куклы группы в русских народных нарядах, каждая из которых изображена в своём особом стиле и цвете, тщательно расписаны вручную и покрыты лаком и некоторое время хранились в архиве», – говорится в сообщении.

Каждый участник группы предстал в уникальном образе: традиционные костюмы, яркие краски, ручная работа – коллекция явно создавалась с душой.

Напомним, это не первый раз, когда Rammstein обращаются к русской тематике. Ранее Life.ru писал, что во время одного из концертов на сцене рядом с солистом группы Тиллем Линдеманном заметили банку российского пива. Видео быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей в шутку окрестили музыканта «Штирлицем», намекая на его якобы скрытую симпатию к России.