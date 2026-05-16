В Варшаве пятеро поляков избили трёх украинских подростков

В Варшаве пятеро граждан Польши избили трёх украинских подростков, сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский в своём аккаунте Х.

По его словам, несколько дней назад на Свентокшиском мосту подростки — граждане Украины — подверглись жестокому нападению. В связи с этим полицейские задержали пятерых граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет. Проводятся дальнейшие процессуальные действия.

А ранее в городе Прушков недалеко от Варшавы правоохранительные органы задержали четырёх граждан Польши по подозрению в нападении на двух украинских женщин. Среди задержанных — 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Перед нападением группа вела себя деструктивно, разбивая окна в жилых домах. От украинок они требовали «возвращаться на родину».