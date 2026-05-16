«50 минут меня не было»: Витас выложил странное видео из больницы и удалил его

Певец Витас опубликовал видео из больничной палаты, на котором выглядел дезориентированным после наркоза. Позже ролик исчез из его соцсетей.

«Пришёл в себя две минуты назад… Никто не знал, что будет долго. 50 минут меня не было, где-то спал. Сейчас такое вот состояние», — сказал он.

На опубликованных кадрах певец говорил заторможенно и с трудом держался вертикально. Судя по его состоянию, запись была сделана вскоре после наркоза. Также он заявил, что рассчитывает быстро восстановиться и вскоре «быть в строю», после чего упомянул, что собирается выпить чай.

Подписчики из разных стран начали массово спрашивать о причинах госпитализации и желать артисту выздоровления, однако сам Витас ситуацию не прокомментировал. Примерно через восемь часов после публикации видео было удалено из его блога.

