Во Франции начато расследование против наследного принца Саудовской Аравии

Во Франции начато судебное расследование в отношении наследного принца и председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Дело касается исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в 2018 году, сообщает Agence France-Presse.

По данным Национальной антитеррористической прокуратуры Франции (PNAT), следственный судья отдела по преступлениям против человечности будет вести расследование по жалобе организаций Trial International и «Репортёров без границ» в связи с пытками и насильственным исчезновением журналиста. Решение о начале расследования принял Апелляционный суд Парижа, удовлетворив ходатайство этих организаций.

Жалобу на наследного принца подали ещё в июле 2022 года неправительственные организации Democracy for the Arab World Now (DOWN) и Trial International, обвиняя Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в причастности к пыткам и насильственному исчезновению Хашкаджи. Позже к жалобе присоединились «Репортёры без границ». В то время прокуратура выступала против начала расследования, однако апелляционный суд поддержал право организаций требовать расследования, отметили в PNAT.

Представители французской прокуратуры подчеркнули, что принимают к сведению решение суда, хотя оно не меняет их интерпретацию законодательства о праве неправительственных организаций подавать такие жалобы.