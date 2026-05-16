Эрдоган выразил надежду на урегулирование с США вопроса по F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на положительный исход переговоров с США по вопросу истребителей F-35. При этом Турция продолжает развивать собственный проект самолёта пятого поколения Kaan.

По словам Эрдогана, требования Анкары по F-35 остаются понятными, а турецкие чиновники продолжают контактировать с американскими коллегами. Также в разговоре с журналистами он выразил надежду, что переговоры завершатся положительным результатом. При этом турецкий лидер подчеркнул, что проект Kaan с каждым днём продвигается вперёд, а после его завершения в этой сфере «начнётся новая история».

Эрдоган отметил, что Kaan станет для Турции лишь первым шагом к созданию ещё более мощных образцов техники. По его словам, внимание мира привлекает не только этот истребитель, но и другие разработки турецкой оборонной промышленности.

Отдельно президент напомнил о выставке SAHA-2026 в Стамбуле, где, по его словам, Турция показала свою силу в оборонной сфере. Мероприятие посетили более 150 тысяч человек, было представлено свыше 200 новых продуктов, а объём продаж достиг $8 млрд.

Ранее Турцию предупредили о возможных ограничениях со стороны США в случае покупки истребителей F-35. Даже если Анкара получит эти самолёты, свободно распоряжаться ими она, вероятно, не сможет. Такое мнение выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа. Он выражал уверенность, что ключевые системы управления и доступа к истребителям останутся под контролем Вашингтона.