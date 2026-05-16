80 процентов артистов, представляющих современную российскую эстраду, являются фриками. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его мнению, отечественный шоу-бизнес переполнен «странными личностями», которые «незаслуженно коптят воздух». Критик подчеркнул, что в корне не согласен с утверждением об отсутствии на сцене фриков.

«Агузарова, Моисеев — это люди эпатажные, но талантливые, у них был стиль, они понимали, для чего они творят шоу. А такие личности, как та же Марго Овсянникова — это просто полный идиотизм. Петь она не умеет, говорить на камеру не умеет», — пояснил Соседов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Критик назвал Овсянникову фриком в самом худшем понимании этого слова и признался, что его передёргивает при виде или звуке этой артистки. Соседов пожелал, чтобы российская эстрада освободилась от подобных исполнителей, подчеркнув, что на сцене и без неё хватает бездарных артистов.

Кстати, создателем эпатажного имиджа певицы Марго оказался Филипп Киркоров — король эстрады раскрыл эту тайну в беседе с Life.ru. По словам мэтра, записанная с рэпером из США Lil Pump песня начинающей артистки «Кукареку» идеально легла на её дерзкий образ и совершенно неожиданно обрела статус хита.