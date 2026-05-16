Малыш Панч из Японии стал защитником для осиротевшего жителя зоопарка
Японская макака Панч, завоевавшая сердца пользователей сети, подросла и теперь проявляет настоящий героизм. В зоопарке ему подселили осиротевшего малыша, и Панч ревностно следит за его безопасностью, не подпуская к нему других животных.
Панч подрос и стал героем. Видео © TikTok/ complex
Посетители отмечают трогательные сцены: заботливый Панч словно понимает, что теперь он должен стать защитником и наставником. Обезьяна снова стала звездой соцсетей, на этот раз не только за милую внешность, но и за проявленную заботу и смелость.
Напомним, в японском зоопарке Итикава шестимесячный детёныш макаки по имени Панч нашёл утешение в мягкой игрушке после того, как мать отказалась от него. Плюшевый орангутан заменил малышу мать. Но теперь у Панчи всё наладилось: он подружился с самкой, а также научился постоять за себя.
