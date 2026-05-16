

16 мая, 15:33

Дептранс Москвы опроверг сообщения о новых камерах для пешеходов

Обложка © Life.ru

Дептранс Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что в городе установлены камеры, фиксирующие переход дороги на красный свет.

«Информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что речь идёт о светофорах с функцией видеоаналитики. Они используются для анализа транспортных и пешеходных потоков, а также работы перекрёстков, а не для штрафов. Нарушения правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности такие камеры не фиксируют.

Ранее в ГИБДД напомнили разрешённый срок на регистрацию авто без штрафа. После покупки автомобиля его можно эксплуатировать без регистрации в течение десяти дней. При этом водитель обязан иметь при себе удостоверение, документы о приобретении транспортного средства и полис ОСАГО.

Полина Никифорова
