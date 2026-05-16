США предложили ОАЭ захватить иранский остров Лаван

По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от Абу-Даби активнее включиться в конфликт с Ираном. Один из источников передал позицию Вашингтона словами: «Идите и захватите! Это будут войска ОАЭ, а не США».

На острове Лаван расположен нефтеперерабатывающий завод. В начале апреля по нему был нанесён удар, после которого на предприятии начался пожар. За этой атакой могли стоять ОАЭ. Лаван находится примерно в 18 километрах от материковой части Ирана и относится к провинции Хормозган. Площадь острова составляет 75,6 кв. км. Тегеран уже предупреждал, что в случае атаки со стороны ОАЭ последует «сокрушительный ответ». При этом, по данным СМИ, Абу-Даби пытался склонить страны Персидского залива к совместному военному ответу на действия Ирана, однако лидеры региона заявили, что этот конфликт не является их войной.