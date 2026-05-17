Музыкант из Словении установил рекорд Гиннесса по игре на аккордеоне

Музыкант из Словении Роберт Готер установил новый мировой рекорд по самой долгой непрерывной игре на аккордеоне — 81 час. Это произошло в городе Веленье. О достижении сообщил словенский портал Siol.

Готер начал своё выступление в минувшую среду. Организаторы оборудовали для него специальный шатёр, который защищал от непогоды. Внутри установили газовые горелки, чтобы музыкант не замёрз. Всё действо транслировали онлайн. Когда рекорд был установлен, Готер сыграл популярную народную песню. Теперь его результат направят в Книгу рекордов Гиннесса для официальной регистрации.

До этого рекорд принадлежал гражданке Франции — она играла более 80 часов в 2024 году. Готер занимается музыкой профессионально с 1994 года. Он также основал собственную школу игры на аккордеоне.

Ранее сообщалось, что в начале января японская сеть суши-баров Sushizanmai приобрела на аукционе тунца за 510 миллионов иен — это свыше 3 миллионов долларов. Так дорого рыбу ещё никто не покупал, поэтому сеть попала в Книгу рекордов Гиннесса. Тунец весил 243 килограмма. Предыдущий рекорд был 333,6 миллиона иен. Обе рекордные рыбы поймали в одном и том же месте — у берегов северной префектуры Аомори.