Приставы начали изымать имущество основателя «Русагро» Мошковича

Судебные приставы приступили к изъятию собственности у основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Параллельно они наложили обеспечительные меры на его активы. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

Хамовнический суд Москвы 7 мая оформил исполнительный лист. Уже через пять дней, 12 мая, в отношении Мошковича открыли производство по обращению движимого и недвижимого имущества в государственную собственность. На следующий день появилось ещё одно производство — о наложении ареста на средства бизнесмена. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. По решению инстанции, у Мошковича, его родственников и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова изъяли акции компании.

Также в доход государства перевели деньги со счетов предпринимателя: около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро. Под процедуру попали и земельные наделы его супруги Наталии Быковской. Приставы также работают с активами Басова. Обоих фигурантов обвиняют в мошенничестве. Сумма ущерба по делу превышает 86 миллиардов рублей.

