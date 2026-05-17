Путин: Экспо в Харбине отражает динамику отношений России и Китая

В Харбине открылось X Российско-китайское Экспо. Выставка проходит в Международном конгрессно-выставочном центре города. Участников и гостей форума приветствовал президент России Владимир Путин, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев зачитал его обращение.

«Нынешняя выставка в полной мере отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином», — говорится в обращении.

Путин отметил, что за годы проведения форум стал крупной международной площадкой, на которой демонстрируются результаты двустороннего сотрудничества в различных сферах. По его словам, мероприятие способствует развитию контактов между представителями бизнеса, государственных структур и региональных администраций.

Президент также указал, что работа в рамках Экспо создаёт условия для содержательного диалога и обсуждения новых направлений взаимодействия. В обращении выражена уверенность, что встречи и переговоры помогут определить перспективные форматы взаимовыгодного сотрудничества в интересах России и Китая.

А ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что двустороннее сотрудничество КНР и России во всех сферах продолжает расширяться и приносить плодотворные результаты. Он выразил надежду, что мероприятие предоставит компаниям из РФ и КНР возможность использовать преимущества добрососедства двух стран, расширения всестороннего сотрудничества и социально-экономического развития обоих государств.