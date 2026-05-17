Секс-символ MMA вернулась в октагон спустя 17 лет и проиграла за 17 секунд

Ронда Раузи победила Джину Карано на первом турнире промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP). Встреча бывших бойцов UFC состоялась в Лос-Анджелесе.

Исход главного поединка вечера решился за 17 секунд. Победа досталась экс-чемпионке и обладательнице олимпийской бронзы после успешного болевого приёма на руку.

Раузи 39 лет, и она не дралась по правилам ММА с 2016 года. Ее визави на пять лет старше, а перерыв Карано в выступлениях насчитывал 17 лет.

Ранее в рамках этого же шоу в клетку выходил Фрэнсис Нганну. Тяжеловес из Камеруна отправил в нокаут бразильца Филипе Линса в первом раунде.

Теперь в послужном списке африканца 19 побед при трех поражениях. После ухода из UFC он провёл два боя по правилам бокса и дрался в лиге PFL.

Также отметим, что Нейт Диас потерпел неудачу в противостоянии с Майком Перри. Из-за полученных повреждений он не смог продолжить схватку после второго раунда. Рефери зафиксировал поражение Диаса техническим нокаутом.

Джина Карано — пионер женских ММА, которую в конце 2000-х называли «лицом женских смешанных единоборств» и секс-символом этого спорта. Она запомнилась яркими выступлениями в Strikeforce и EliteXC, а её медийная популярность и откровенные фотосессии помогли привлечь к женским боям массовое внимание, после чего она успешно перешла в актёрскую карьеру.

Ронда Раузи — бывшая чемпионка UFC и первая женщина, подписанная в этот промоушен, что сделало её одной из самых влиятельных звёзд в истории ММА. Она прославилась доминирующим стилем и коронным болевым приёмом «рычаг локтя», завершив большинство боёв в первом раунде, а её наследие включает бронзу Олимпийских игр по дзюдо и место в Зале славы UFC.

Most Valuable Promotions (MVP) — это промоутерская компания Джейка Пола и Накисы Бидаряна, запущенная в 2021 году. Проект начинался как инструмент для организации собственных боёв Пола, а позже разросся в бойцовскую лигу с собственными ивентами: женскими турнирами, серией для проспектов и с 2026 года — направлением MMA.