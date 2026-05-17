17 мая, 07:38

В Германии назвали правительство Мерца беспомощным перед топливным кризисом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

В Германии фиксируется дефицит топлива и рост цен на бензин и авиационный керосин на фоне конфликта в Персидском заливе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он отметил, что власти ФРГ не способны исправить ситуацию.

По словам Нимайера, ситуация с топливом уже отражается на разных сферах экономики. На автозаправках продолжается рост цен, а авиационная отрасль сталкивается с нехваткой керосина. Политик добавил, что последствия энергетического дефицита становятся всё более заметными для потребителей и бизнеса.

«Власти по этому поводу ничего не сделали для выхода из ситуации, никакого решения нет», — заключил он.

«Нет ни мазута, ни дизеля»: Куба объявила о топливном кризисе

Ранее сообщалось, что глобальные запасы нефтепродуктов снизились до уровня, которого, по оценкам аналитиков, может хватить примерно на 45 дней потребления. Наиболее заметное сокращение резервов фиксируется в странах Азии и Африки, где сохраняются повышенные темпы расхода топлива. В результате на мировом рынке усиливается давление на цены на нефть.

Милена Скрипальщикова
