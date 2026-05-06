Мир может остаться без бензина и дизеля уже через недели

Глобальные запасы нефтепродуктов опустились до уровня, которого, по оценкам аналитиков, может хватить примерно на 45 дней. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на Goldman Sachs.

Сильнее всего сокращение резервов фиксируется в странах Азии и Африки, где темпы расходования топлива остаются повышенными. На фоне дефицита цены на нефть продолжают расти и могут ускорить рост при дальнейшем снижении запасов. По оценкам экспертов, критическая точка может быть достигнута в ближайшие недели, если текущая динамика сохранится.

За апрель мировые резервы сократились почти на 200 миллионов баррелей, что эквивалентно примерно 6,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в обычные периоды колебания запасов находятся в диапазоне от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей в месяц.

«Это огромный показатель, он намного превышает обычный диапазон. Грядет неизбежная рыночная расплата», — сказал Джим Буркхард, руководитель отдела исследований сырой нефти в S&P.

Ранее сообщалось, что в Германии уровень заполненности подземных газовых хранилищ на конец апреля 2026 года опустился до 25,43%. Такие показатели считаются крайне низкими для страны, которая продолжает адаптацию к изменившейся энергетической ситуации после сокращения поставок российского газа.