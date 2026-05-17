17 мая, 10:11

Ешьте мясо, а не бумагу: Врач объяснила, почему варёная колбаса — бесполезный продукт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Большинство варёных колбас не стоит рассматривать как полезный продукт из-за состава и высокой степени переработки. Об этом РИАМО рассказал врач Светлана Григорьева.

«Лично я уже давно практически отказалась от варёных колбас, заменив их нежирным мясом. Если бы на упаковках указывали процентное содержание мяса, стало бы ясно, насколько продукт действительно мясной», — отметила эксперт.

По её словам, сырокопчёные колбасы содержат больше мяса, но из-за высокого содержания соли злоупотреблять ими не стоит. В постоянный рацион включать их крайне не рекомендуется.

Врач подчеркнула, что речь не о строгих запретах, а о разумных ограничениях, которые могут стать реальным инструментом поддержания здоровья.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России могут ввести специальную маркировку для ультрапереработанных продуктов, чтобы предупреждать граждан об их потенциальном вреде. Это относится к чипсам, колбасам, сосискам и всему подобному.

Владимир Озеров
