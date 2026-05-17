Российские войска поразили места сборки БПЛА и пункты дислокации военных ВСУ

Российские войска нанесли удары по 164 районам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака проводилась при помощи оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией всех группировок войск. Поражены места сборки беспилотников ВСУ, пункты временной дислокации украинских подразделений, а также позиции иностранных наёмников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 164 районах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по военной инфраструктуре противника в Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях. Атакованы портовая зона, железнодорожные узлы, склады горючего и пункты временной дислокации. Самый мощный удар пришёлся на территорию порта в Одессе. По имеющимся данным, именно там принимают доставляемые со стороны Румынии безэкипажные катера и устанавливают на плавсредства системы безэкипажного управления.