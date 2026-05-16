Восемь областей, десятки целей: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар по ключевым элементам военной инфраструктуры противника в нескольких областях. Целями стали объекты в портовой зоне Одессы, железнодорожные узлы, склады горючего и пункты временной дислокации.
Как сообщает SHOT, самый мощный удар пришелся по территории порта в Одессе. По имеющейся информации, именно там принимают доставляемые со стороны Румынии БЭКи (безэкипажные катера), а также ведется установка систем безэкипажного управления на плавсредства.
В Запорожье российский ударный дрон поразил группу цистерн с горюче-смазочными материалами, что привело к мощному пожару.
В Харькове удары распределились по двум направлениям:
- В западной части города зафиксированы разрушения в районе диспетчерского пункта железнодорожной инфраструктуры. Повреждён грузовой состав и уничтожен локомотив.
- В северной части удары пришлись по производственным мощностям, расположенным в промышленных зонах.
В Сумской области, по данным военкоров, уничтожен тренировочный лагерь ВСУ, где проходила подготовка личного состава.
Кроме того, атакам подверглись зоны скрытых складов и распределительные центры в Киевской области. Удары также были нанесены по военным объектам в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Для поражения целей в ночное время активно применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-2» и «Гербера».
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения СВО, сообщил об освобождении двух населённых пунктов в Харьковской области — Кутьковки и Боровой, при этом бои продолжаются в Великой Шапковке. По словам генерала армии, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку этих сёл на правом берегу Оскола. Это создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.
