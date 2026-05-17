Захарова: Киев совершил новый теракт на деньги ЕС и под звуки песен Евровидения
В ночь на воскресенье массированному налёту беспилотников подверглась Московская область. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала случившееся как очередной массовый теракт, который произошёл на деньги европейских спонсоров и «под звуки песен» на Евровидении.
«Под звуки песен Евровидения киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», — отметила спикер МИД РФ.
По словам Захаровой, целями ударов были выбраны исключительно мирные жители и гражданские объекты.
В разговоре с ТАСС представитель министерства добавила, что ответственность за произошедшее лежит лично на Владимире Зеленском и его офисе. В заявлении также упоминается «коллективное западное меньшинство», финансирующее подобные акции.
Захарова назвала текущую и предыдущие атаки преступлениями киевского режима и Банковой.
Напомним, атака на регионы России 17 мая стала крупнейшей с начала года. Силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над регионами 556 беспилотников, из которых порядка 120 сбили на подступах к Москве. К сожалению, не обошлось без жертв: в Подмосковье погибли три человека — один в Химках и двое в Мытищах, пострадали ещё 17. Падающие обломки дронов повредили жилые дома в Химках, Мытищах, Красногорске, а также в Истринском и Наро-Фоминском округах.
