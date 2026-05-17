Силы ПВО России сбили 1054 украинских БПЛА и две ракеты большой дальности

Российские средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность за минувшие сутки, сбив значительное количество воздушных угроз. По информации Минобороны РФ, были уничтожены ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД», а также более тысячи украинских беспилотников (1 054 единицы).

В перечень успешно нейтрализованных целей также вошли восемь управляемых авиабомб и реактивный снаряд от американской РСЗО HIMARS.

Ранее в группировке войск «Север» сообщили о масштабных ударах по технике и инфраструктуре ВСУ. За сутки российские подразделения уничтожили десятки объектов, связанных с управлением беспилотниками. Кроме того, под удары попали средства воздушной разведки и мобильная техника украинских формирований.