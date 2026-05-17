Зеленский назвал справедливым убийство мирных жителей России
Владимир Зеленский назвал «справедливым» убийство мирных граждан России. По словам главаря киевского режима, массированный удар по гражданской инфраструктуре 17 мая является «посланием» россиянам, чтобы конфликт нужно закончить.
«Наши ответы на российское затягивание войны справедливы <...> Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ», — заявил Зеленский.
Напомним, Сслы ПВО нейтрализовали в общей сложности 556 беспилотников над территорией страны, порядка 120 из них были уничтожены на подступах к Москве. Удары, к несчастью, не обошлись без жертв: в Подмосковье погибли три человека — один в Химках и двое в Мытищах, пострадали 17. Падение обломков привело к повреждению зданий в Химках, Мытищах, Красногорске, а также в Истринском и Наро-Фоминском округах.
