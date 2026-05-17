Зеленский назвал справедливым убийство мирных жителей России

Напомним, Сслы ПВО нейтрализовали в общей сложности 556 беспилотников над территорией страны, порядка 120 из них были уничтожены на подступах к Москве. Удары, к несчастью, не обошлись без жертв: в Подмосковье погибли три человека — один в Химках и двое в Мытищах, пострадали 17. Падение обломков привело к повреждению зданий в Химках, Мытищах, Красногорске, а также в Истринском и Наро-Фоминском округах.