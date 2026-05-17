В Германии из-за авиабомбы времён Второй мировой эвакуировали 30 тысяч человек

Масштабную эвакуацию объявили в немецком Пфорцхайме после обнаружения британской авиабомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщила новостная служба Tagesschau.

Опасный боеприпас нашли во время строительных работ в одном из районов города. После обследования территории власти распорядились вывести жителей из зоны радиусом 1,5 километра. Свои дома должны покинуть до 30 тысяч человек. Местные СМИ отмечают, что подобных операций такого масштаба в Германии не проводилось уже много лет.

Сотрудники полиции с утра обходят квартиры и проверяют, чтобы район был полностью освобождён. Некоторым жителям не хочется уезжать, однако власти предупредили: за отказ выполнять требования безопасности могут последовать штрафы. Для проведения эвакуации задействовали более 1,5 тысячи полицейских, пожарных и спасателей. В разных частях города открыли временные пункты размещения, один из которых уже переполнен.

По информации сапёров, найденный боеприпас — британская авиабомба HC 4000 весом около 1,8 тонны. Специалистам предстоит обезвредить три установленных внутри взрывателя.

Ранее жителя Северо-Курильска осудили за незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств времён Второй мировой войны. Следствие установило, что мужчина обнаружил опасные предметы на острове Парамушир и решил оставить их себе, несмотря на действующий запрет на хранение подобных находок.