Нашёл на острове и спрятал в гараже: Опасная коллекция времён ВОВ обернулась для россиянина приговором

Северо-Курильский районный суд вынес приговор местному жителю, у которого обнаружили гранаты, патроны и элементы боеприпасов времён Второй мировой войны. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, перевозке, ношении и хранении боеприпасов и взрывных устройств. Как установило следствие, житель Северо-Курильска нашёл опасные предметы на острове Парамушир. Несмотря на запрет на оборот подобных вещей, он решил оставить их себе.

Среди обнаруженного оказались датчик цели от японской противодесантной мины, дистанционная трубка, взрыватель артиллерийского снаряда, две японские гранаты времён Второй мировой войны и 15 винтовочных патронов. После этого мужчина перевёз находки в гараж на территории Северо-Курильска, где хранил их до визита сотрудников полиции. Боеприпасы и взрывные устройства изъяли во время оперативно-разыскных мероприятий.

«В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме», — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, мужчине выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Также по решению суда был конфискован мопед VENTA, на котором осуждённый перевозил запрещённые предметы к месту хранения. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.

