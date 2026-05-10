Жители Улан-Удэ вышли на субботник и нашли две гранаты
Обложка © Telegram / Весь Улан-Удэ
Экологическая акция в Улан-Удэ чуть не обернулась трагедией. На субботнике по улице Третьякова добровольцы обнаружили гранаты и патроны.
Как сообщает издание «Весь Улан-Удэ», первая находка оказалась пустой и не представляла опасности. Вторая же, по предварительным данным, содержала боевую часть и могла сдетонировать от любого неосторожного прикосновения.
Горожане немедленно вызвали полицию. Прибывшие спецслужбы оцепили район и изъяли боеприпасы для последующего уничтожения.
Спасатели напоминают: если вы нашли похожий предмет, категорически запрещается его трогать, переносить или пытаться разобрать. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в МЧС. Благодаря бдительности жителей Бурятии этот инцидент завершился без пострадавших.
Ранее сообщалось, что страйкбольная граната взорвалась в школе Ростовской области, пострадала ученица. Секретарь школы назвал снаряд муляжом и заявил, что «школьники так пошутили».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.