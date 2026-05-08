8 мая, 13:22

В центральном месторождении Мьянмы нашли рубин весом 2,2 килограмма

Обложка © Myanmar's Ministry of Information

В Мьянме обнаружен огромный рубин массой 11 тысяч карат, что составляет 2,2 килограмма. О редкой находке сообщает Министерство информации страны.

Драгоценный камень нашли в центральном месторождении Могок, расположенном недалеко от города Мандалай. Пурпурно-красный самоцвет отличается исключительной крупностью, редкостью и сложностью добычи.

Из-за своего цвета и качества этот рубин считается более ценным, чем другой гигант — камень весом 21 450 карат, найденный в том же регионе в 1996 году. Тогдашняя находка была крупнее по массе, но уступает нынешней по характеристикам.

Примерную стоимость уникального экземпляра специалисты не раскрывают.

Александра Мышляева
