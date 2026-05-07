Страйкбольная граната взорвалась в школе Ростовской области, пострадала ученица
Обложка © СhatGPT
Страйкбольная граната взорвалась в школе в Миллерово Ростовской области. В результате пострадала 17-летняя ученица, она госпитализирована с ожогами рук.
«Произошёл хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. По предварительной информации, пострадала ученица 2008 года рождения», — говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской области.
Как пишет SHOT, врачи, прибывшие на вызов, оказали девушке помощь на месте и приняли решение её госпитализировать.
В беседе с телеграм-каналом секретарь школы назвал страйкбольную гранату «муляжом» и заявил, что «школьники так пошутили». На месте работает полиция.
А накануне, 6 мая, при утечке газа в городе Таре Омской области пострадали 14 детей и педагог. Возбуждено уголовное дело.
