Страйкбольная граната взорвалась в школе Ростовской области, пострадала ученица

Страйкбольная граната взорвалась в школе в Миллерово Ростовской области. В результате пострадала 17-летняя ученица, она госпитализирована с ожогами рук.

«Произошёл хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. По предварительной информации, пострадала ученица 2008 года рождения», — говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской области.

Как пишет SHOT, врачи, прибывшие на вызов, оказали девушке помощь на месте и приняли решение её госпитализировать.

В беседе с телеграм-каналом секретарь школы назвал страйкбольную гранату «муляжом» и заявил, что «школьники так пошутили». На месте работает полиция.

А накануне, 6 мая, при утечке газа в городе Таре Омской области пострадали 14 детей и педагог. Возбуждено уголовное дело.