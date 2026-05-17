В Кремле назвали краеугольный камень национальной безопасности России
Обложка © Минобороны РФ
Краеугольным камнем национальной безопасности России является ядерное сдерживание, которое защищает страну от угроз существования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что нельзя угрожать ядерной державе. Эта аксиома лежит в основе ядерного сдерживания.
«Ядерное сдерживание — это краеугольный, наверное, камень, неотъемлемая часть… в целом нашей национальной безопасности», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
