17 мая, 10:44

В Кремле назвали краеугольный камень национальной безопасности России

Песков: Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности России

Краеугольным камнем национальной безопасности России является ядерное сдерживание, которое защищает страну от угроз существования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что нельзя угрожать ядерной державе. Эта аксиома лежит в основе ядерного сдерживания.

«Ядерное сдерживание — это краеугольный, наверное, камень, неотъемлемая часть… в целом нашей национальной безопасности», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Никита Никонов
