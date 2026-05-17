17 мая, 10:53

Первая учительница Путина заявила, что всегда верила в его «необычное будущее»

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Первая учительница президента России Вера Гуревич призналась, что всегда верила в «необычное будущее» Владимира Путина. Этим педагог поделилась в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Почему-то я всегда чувствовала, что его ждёт необычное будущее», — сказала Гуревич.

Учительница отметила, что не могла предположить будущую должность главы государства, но всегда чувствовала, что он «куда-то попадёт».

Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост
Ранее в Кремле рассказали подробности визита первой учительницы Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент лично, без консультаций с Кремлём, пригласил её на московский Парад Победы и предложил остаться на несколько дней. Для гостьи подготовили столичную культурную программу, а 11 мая, в понедельник, глава государства принял Веру Гуревич на ужине в своей резиденции.

