Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о разговоре, который произошёл после того, как её бывший ученик занял пост главы государства. Деталями общения с российским лидером педагог поделилась в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!» — сказала Гуревич.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пригласил свою первую учительницу на парад в честь Дня Победы в Москве, а также предложил ей погостить несколько дней. Это решение было принято исключительно самим президентом и не согласовывалось с Кремлём. В рамках визита для гостьи подготовили культурную программу в столице. В понедельник, 11 мая, глава государства пригласил Веру Гуревич на ужин в свою резиденцию.