Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 21:12

Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост

Гуревич: Путин попросил меня перестать командовать после избрания на пост

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о разговоре, который произошёл после того, как её бывший ученик занял пост главы государства. Деталями общения с российским лидером педагог поделилась в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!» — сказала Гуревич.

Первая учительница Путина назвала его настоящим патриотом России
Первая учительница Путина назвала его настоящим патриотом России

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пригласил свою первую учительницу на парад в честь Дня Победы в Москве, а также предложил ей погостить несколько дней. Это решение было принято исключительно самим президентом и не согласовывалось с Кремлём. В рамках визита для гостьи подготовили культурную программу в столице. В понедельник, 11 мая, глава государства пригласил Веру Гуревич на ужин в свою резиденцию.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar