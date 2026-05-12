12 мая, 10:18

Песков рассказал подробности о встрече Путина с его первой учительницей

Владимир Путин и его первая школьная учительница Вера Гуревич. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин сам выступил инициатором встречи со своей первой учительницей Верой Гуревич и пригласил её на Парад Победы в Москву. Это было исключительно его личное решение без участия Кремля, сообщил пресс-секретар главы государства Дмитрий Песков.

«Воспользовавшись этим случаем, президент предложил и подготовил для неё культурную программу в Москве. Мы рассказали уже, она посетила разные культурные объекты, но точно нам известно о том, что она была в галерее Шилова. И президент затем с ней пообедал в своей резиденции в Кремле», — говорится в сообщении.

Песков подчеркнул, что Путин очень тепло относится к наставнице, они постоянно общаются, но редко выпадает возможность уделить друг другу столько времени. Президенту такие встречи дают радость простого человеческого общения.

Напомним, что Владимир Путин лично сел за руль джипа Aurus, чтобы отвезти свою первую учительницу Веру Гуревич на ужин в резиденцию в Москве. Глава государства забрал 92-летнего педагога из гостиницы на Арбате. Life.ru публиковал видео тёплой встречи.

Юлия Сафиулина
