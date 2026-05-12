Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 05:39

Никто не ожидал: Администратор отеля рассказала о визите Путина к школьной учительнице

Обложка © Life.ru

Приезд президента России Владимира Путина в гостиницу в центре Москвы, где остановилась его первая учительница Вера Гуревич, стал для персонала неожиданностью. Об этом рассказала администратор учреждения, пишет РИА «Новости».

Глава государства пригласил бывшего педагога посетить парад в честь Дня Победы и погостить несколько дней в столице. Для женщины организовали специальную культурную программу, а в понедельник позвали на ужин в резиденцию. Президент лично заехал за ней в отель на автомобиле.

Сотрудники не ожидали визита первого лица. Отвечая на вопрос о реакции коллектива, собеседница агентства описала поведение персонала как спокойное и профессиональное.

При этом на уточнение о том, удивились ли работники приезду такого гостя, администратор сказала: «Возможно, немного». Она добавила, что визит был недолгим.

Никита Никонов
