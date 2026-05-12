Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 17:37

Первая учительница Путина назвала его настоящим патриотом России

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что гордится своим учеником. По её словам, президент России любит свою страну и с уважением относится к её жителям, пишет ТАСС.

Гуревич отметила, что считает своё воспитание правильным, поскольку Путин вырос патриотом. Она подчеркнула, что он ценит тружеников страны и остаётся близок к народу. Учительница также сказала, что президент общается с людьми, журналистами и представителями других государств как обычный русский человек.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз говорил, что именно она оказала на него большое влияние. Путин также отмечал, что до сих пор поддерживает с ней общение.

Песков рассказал подробности о встрече Путина с его первой учительницей

Напомним, президент пригласил 92-летнего педагога посетить Парад Победы 9 мая в Москве. После торжественных мероприятий для неё подготовили отдельную культурную программу. Владимир Путин впервые появился за рулём Aurus, чтобы лично отвезти свою первую учительницу Веру Гуревич на ужин в резиденцию. Она побывала на экскурсиях и посетила галерею Александра Шилова. После этого осталась в столице ещё на несколько дней. Жест Путина с авто привлёк внимание не только в России, но и за рубежом. Особенно тронули кадры жителей Турции. Там пользователи обсуждали поступок российского лидера, отметив его уважение к педагогу.

