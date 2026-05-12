Жест Путина с цветами и автомобилем для учительницы тронул сердца жителей Турции

Встреча президента РФ со своей первой учительницей Верой Гуревич всколыхнула соцсети далеко за пределами России. Пользователи и эксперты из Турции назвали поступок Владимира Путина трогательным и показательным.

«Путин — один из мастеров публичной дипломатии. Он навещает своего пожилого учителя, а затем на машине отвозит её в Кремль на ужин», — написал в X турецкий эксперт Умит Ярдым.

Колумнист Гафар Якынджа обратил внимание, что для педагога была организована отдельная культурная экскурсионная программа.

Пользователя по имени Окун Ялгыз поразило, что российский лидер сам сел за руль, отправив водителя отдыхать. Это, по его мнению, искренний и тёплый жест, а не просто протокольная съёмка.

Турецкий политолог Энвер Демирель Йылмаз заявил РИА «Новости», что данное действо показывает Путина как простого человека, а не президента, и искусно выстраивает эмоциональную связь с обществом. Традиционные ценности и уважение к старшим в России — не пустой звук.

Напомним, что Владимир Путин лично сел за руль джипа Aurus, чтобы отвезти свою первую учительницу Веру Гуревич на ужин в резиденцию в Москве. Глава государства забрал 92-летнего педагога из гостиницы на Арбате.