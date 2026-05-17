Водитель Land Cruiser въехал по лестнице в частный дом на дагестанской свадьбе

В Дагестане водитель Toyota Land Cruiser во время свадьбы заехал на крыльцо жилого дома. Видео со странным перфомансос публикует Mash Gor.

На кадрах видно, как чёрный внедорожник поднимается по лестнице, застеленной зелёным ковром, и останавливается у входа в дом. Машина была украшена праздничными лентами, как автомобиль из свадебного кортежа.

Водитель попытался продолжить движение, однако один из присутствующих жестами дал понять, что дальше ехать не стоит. После остановки из автомобиля вышел пассажир в светлой рубашке. Обстоятельства произошедшего и причины такого манёвра не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в Дагестане и Ингушетии усилили контроль за безопасностью во время свадебных торжеств. Владельцев банкетных залов начали штрафовать за стрельбу на праздниках. Ответственность теперь несут не только сами участники застолья, но и площадки, где проходят мероприятия. Из-за этого владельцы залов стали отказывать гостям, которые ещё на этапе бронирования намекают на возможную пальбу. Организаторы свадеб заранее предупреждают: традиционные выстрелы, которые раньше считались способом отогнать злых духов, теперь могут закончиться серьёзными проблемами.