На ЦКАД временно перекрыли участок между Ленинградским и Пятницким шоссе

В Московской области временно остановили движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦАД) между съездами с Ленинградского и на Пятницкое шоссе. Информацию об этом распространил руководитель Солнечногорска Константин Михальков через свой телеграм-канал.

Ограничения потребовались для проезда спецтехники и работы оперативных служб на месте. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда и по возможности отказаться от поездок в указанном направлении.

Глава округа обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать требования сотрудников ГИБДД и не препятствовать движению спецтранспорта. О сроках действия введённых мер пока не сообщается.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами было нейтрализовано 556 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что силами ПВО сбито более 80 дронов, направлявшихся к столице. В Подмосковье жертвами атак стали три человека. Кроме того, сообщается о пострадавших и разрушениях жилых домов в Лобне, Истре и Химках.