17 мая, 09:21

Воробьёв показал последствия ночной атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье

Появились первые кадры из Московской области, которую ночью атаковали БПЛА ВСУ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв опубликовал в своём телеграм-канале фото с последствиями ночной атаки беспилотников ВСУ на регион. На кадрах — разбитые стёкла в многоэтажке, вырванная взрывом дверь, частный дом без крыши и горящее строение.

В подписи к публикации глава региона сообщил, что на всех адресах продолжают работу спасатели, полиция и представители администраций. Жителей он попросил не паниковать и пообещал держать ситуацию под личным контролем.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», — говорится в сообщении.

Напомним, что атака на Россию стала самой масштабной в этом году. Всего над регионами было перехвачено и уничтожено 556 беспилотников. Из них около 120 ликвидировали на подлёте к столице. К сожалению, в результате ударов в Подмосковье погибли три человека (один в Химках и двое в Мытищах), ещё 17 пострадали. Обломками сбитых дронов повреждены дома в Химках, Мытищах, Красногорске, а также в Истринском и Наро-Фоминском округах.

Юлия Сафиулина
