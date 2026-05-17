Воробьёв показал последствия ночной атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье
Появились первые кадры из Московской области, которую ночью атаковали БПЛА ВСУ. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв опубликовал в своём телеграм-канале фото с последствиями ночной атаки беспилотников ВСУ на регион. На кадрах — разбитые стёкла в многоэтажке, вырванная взрывом дверь, частный дом без крыши и горящее строение.
В подписи к публикации глава региона сообщил, что на всех адресах продолжают работу спасатели, полиция и представители администраций. Жителей он попросил не паниковать и пообещал держать ситуацию под личным контролем.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», — говорится в сообщении.
Напомним, что атака на Россию стала самой масштабной в этом году. Всего над регионами было перехвачено и уничтожено 556 беспилотников. Из них около 120 ликвидировали на подлёте к столице. К сожалению, в результате ударов в Подмосковье погибли три человека (один в Химках и двое в Мытищах), ещё 17 пострадали. Обломками сбитых дронов повреждены дома в Химках, Мытищах, Красногорске, а также в Истринском и Наро-Фоминском округах.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.