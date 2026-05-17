Один гражданин Индии погиб, трое ранены при атаке дронов ВСУ на Подмосковье

В Московской области в результате удара беспилотника погиб гражданин Индии, ещё трое его соотечественников ранены. Информацию об этом распространило посольство страны в России.

Дипломаты уточнили в соцсети X, что все пострадавшие — рабочие. Сотрудники представительства выехали на место происшествия и посетили раненых в больнице.

В сообщении миссии говорится, что она взаимодействует с руководством компании-работодателя и властями региона. Главная цель — оказать необходимую помощь соотечественникам. Также посольство выразило соболезнования близким погибшего.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отражали массированный налёт вражеских БПЛА на столичный регион. По предварительным данным, в Подмосковье жертвами стали три человека, пострадали шестеро.

В Москве ранения получили более 12 жителей. Всего на подлёте к городу военные ликвидировали более 120 дронов за сутки — это крупнейшая атака более чем за год.

По информации Минобороны РФ, над всеми регионами страны перехватили и уничтожили 556 беспилотников. Нынешний налёт стал наиболее массовым в текущем году.